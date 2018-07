Ferrer vence e cabeças de chave se despedem no Torneio da Antuérpia

O experiente espanhol David Ferrer foi o único cabeça de chave a sobreviver na rodada desta terça-feira no Torneio da Antuérpia, na Bélgica. Em sua estreia no piso duro belga, o ex-Top 10 avançou às oitavas de final da competição de nível ATP 250.

+ Nadal alega desgaste físico e desiste de disputar Torneio da Basileia

Quinto pré-classificado, Ferrer derrotou o italiano Stefano Travaglia por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/3). O tenista da Itália, atual 131º do ranking, entrou na chave principal após furar o qualifying.

Atual 31º do mundo, Ferrer vai enfrentar nas oitavas o vencedor do duelo entre o alemão Cedrik-Marcel Stebe e o belga Steve Darcis. Eles vão se enfrentar nesta quarta.

Já entre os demais cabeças de chave, o dia foi de decepções. O uruguaio Pablo Cuevas, 6º pré-classificado, caiu diante do grego Stefanos Tsitsipas por 6/1 e 6/4. O francês Benoit Paire (7º) foi batido pelo português João Sousa por 6/4, 6/7 (2/7) e 7/5. E o ucraniano Alexandr Dolgopolov (8º) se despediu diante do sueco Henri Laaksonen por 6/2 e 7/6 (7/5).

Até o jovem canadense Denis Shapovalov, uma das revelações da temporada, se despediu na estreia. Ainda sem vencer um jogo desde a surpreendente campanha no US Open, quando foi até as oitavas de final, o tenista de 18 anos foi derrotado pelo norte-americano Ernesto Escobedo por 7/6 (7/5) e 6/4.

Em outros jogos nesta terça, avançaram na chave belga o francês Kenny De Schepper e o norte-americano Frances Tiafoe.