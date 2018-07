Ferrer vence e deixa Espanha na frente em final da Copa Davis

PRAGA - David Ferrer faturou o primeiro ponto da Espanha na decisão da Copa Davis, contra a República Checa, nesta sexta-feira. Apesar da torcida contra, na cidade de Praga, o espanhol superou o local Radek Stepanek por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, em 3 horas de partida.

Com a vitória, a Espanha abriu 1 a 0 na série melhor-de-cinco jogos na grande final da Davis, disputada no piso rápido de Praga. Os checos poderão empatar o duelo ainda nesta sexta, na partida envolvendo o favorito Tomas Berdych contra o espanhol Nicolas Almagro.

O duelo entre as duas equipes finalistas terá o jogo de duplas neste sábado. No domingo, haverá mais dois jogos de simples, em confrontos invertidos. Berdych enfrentará Ferrer, enquanto Stepanek vai duelar com Almagro.

Apesar dos 3 a 0 no placar, Ferrer não teve facilidade diante do rival checo nesta sexta. Os dois protagonizaram longas trocas de bola em ambos os saques, do primeiro ao último game da partida.

Somente no primeiro set, Ferrer precisou de nove break points para conseguiu faturar uma quebra se saque sobre o tenista da casa. Após resistir bem no set inicial, Stepanek começou mal a segunda parcial. Levou uma quebra logo no primeiro game e viu Ferrer ampliar a vantagem.

O tenista checo chegou a devolver a quebra, mas voltou a perder o saque logo na sequência, concedendo o set a Ferrer. O duelo seguiu equilibrado no terceiro set. Stepanek faturou nova quebra, mas o espanhol se impôs no seu serviço outras duas vezes e garantiu a vitória.