Ferrer vence e enfrenta Nalbandian em Buenos Aires

Principal favorito ao título, o número quatro do mundo não entrava em quadra desde o Aberto da Austrália, quando parou somente nas semifinais. Campeão em Auckland, em piso duro, em janeiro, Ferrer tenta no saibro argentino defender o título conquistado no ano passado.

Assim, terá uma missão complicada já na segunda rodada da competição. Seu próximo adversário é David Nalbandian, que eliminou nesta quarta o compatriota Carlos Berlocq por 6/3, 2/6 e 6/3. Contra Ferrer, Nalbandian terá o apoio da torcida e bom ritmo que vem ganhando nas últimas semanas, após ficar cinco meses afastado dos torneios.

O argentino teve bom desempenho no Brasil Open, em São Paulo, e só caiu na final diante do favorito Rafael Nadal. Mesmo derrotado, chegou a abrir 3/0 no segundo set da decisão e deu trabalho para o espanhol.

Ainda pela rodada de abertura em Buenos Aires, Marco Trungelliti venceu Facundo Argueello em duelo de argentinos, ao contar com a desistência do rival no terceiro set. Trungelliti vencia de virada por 4/6, 6/3 e 1/0. Na sequência, o argentino vai enfrentar o italiano Fabio Fognini, sexto cabeça de chave. Ele derrotou nesta quarta o espanhol Guillermo Garcia-Lopez por 7/5 e 6/3.

Já pela segunda rodada, a partida entre o alemão Julian Reister e o esloveno Aljaz Bedene foi interrompida por causa da chuva. Reister vencera o set inicial por 6/1 e Bedene empatava o duelo no segundo set, por 5/0.

O mau tempo em Buenos Aires pode atrasar a disputa das partidas entre o russo Andrey Kuznetsov e o espanhol Nicolas Almagro, segundo cabeça de chave do torneio. Também está agendada para esta quarta o duelo entre o local Diego Sebastian Schwartzman, algoz de Thomaz Bellucci, e o espanhol Tommy Robredo.