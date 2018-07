Ferrer vence e vai à semifinal em Estoril; Gasquet é eliminado

O Torneio de Estoril terá um duelo de gerações em uma das semifinais, neste sábado. David Ferrer, de 35 anos, vai duelar com Pablo Carreño Busta, de 25, num jogo totalmente espanhol. Um dos cabeças de chave, o francês Richard Gasquet foi eliminado nesta sexta-feira, ainda nas quartas de final.

Para chegar em sua primeira semifinal da temporada, Ferrer precisou vencer o norte-americano Ryan Harrison, com direito a um "pneu". O espanhol fechou o jogo pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Foi apenas a quinta vitória de Ferrer no ano. Em baixa, o ex-número 3 do mundo é apenas o 31º do ranking atualmente.

De olho no primeiro título da temporada, Ferrer terá um duro desafio pela frente na semifinal. Será Carreño Busta, representante da nova geração espanhola. Cabeça de chave número 1 do torneio português, o atual 21º do ranking já deixou dois veteranos do seu país para trás nesta semana. Logo em sua estreia despachou Tommy Robredo. Nesta sexta, eliminou Nicolas Almagro por 6/2 e 6/4.

A outra semifinal terá Gilles Müller, de Luxemburgo, e o sul-africano Kevin Anderson. Terceiro cabeça de chave, Müller avançou ao superar o japonês Taro Daniel por 5/7, 6/2 e 6/3. Seu próximo adversário, Kevin Anderson, eliminou o francês Richard Gasquet, segundo cabeça de chave, por 6/2, 3/6 e 7/6 (7/4).