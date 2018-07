Ferrer vence em Estoril e avança às quartas de final pela 1ª vez no ano

Em franca queda no circuito profissional, o tenista espanhol David Ferrer venceu na estreia no Torneio de Estoril, nesta quinta-feira, e avançou à fase de quartas de final pela primeira vez na temporada. O ex-número 3 do mundo derrotou o local Frederico Silva por 6/3 e 6/4.

Com o resultado, Ferrer faturou sua vitória de número 697 no circuito profissional. Para chegar ao 700º triunfo no saibro de Estoril, o espanhol terá que conquistar o título. Nesta busca, seu próximo adversário será o norte-americano Ryan Harrison, que nem precisou suar para avançar na chave. Isso porque o argentino Juan Martín del Potro abandonou a competição para poder acompanhar o funeral do seu avô, na Argentina.

Se superar o americano, o 31º colocado do ranking poderá cruzar com um representante da nova geração do tênis espanhol. Pablo Carreño Busta, 21º do ranking, já eliminou compatriotas como o veterano Tommy Robredo, no saibro português. Nas quartas, ele vai enfrentar Nicolas Almagro, também da Espanha.

Em outro confronto nesta quinta, o luxemburguês Gilles Müller bateu o local Pedro Sousa por 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o norte-americano Bjorn Fratangelo e o japonês Taro Daniel.

TURQUIA

No Torneio de Istambul, um dos cabeças de chave que entraram em quadra se despediu nesta quinta, em rodada dominada pelos tenistas sérvios. Quarto cabeça de chave, o italiano Paolo Lorenzi foi batido por Laslo Djere, da Sérvia, por 6/4 e 6/3.

Os outros sérvios a avançar nesta quinta foram Viktor Troicki e Dusan Lajovic. Troicki superou a promessa russa Karen Khachanov por 6/4 e 7/6 (7/5), enquanto Lajovic desbancou outro russo, Mikhail Youzhny, por 3/6, 6/0 e 6/3. Pela mesma rodada, o argentino Diego Schwartzman superou o australiano Jordan Thompson por 6/1 e 6/3. Troicki e Djere vão se enfrentar nas quartas de final, enquanto Lajovic cruzará com Schwartzman.