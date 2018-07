Ferrer vence Nadal e faz final com Djokovic em Abu Dabi

ABU DABI - O espanhol David Ferrer impediu que o torneio de exibição de Abu Dabi, o World Tennis Championship, seja decidido com o esperado duelo entre Novak Djokovic eRafael Nadal. Nesta sexta-feira, ele derrotou o compatriota e número 2 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em partida válida pelas semifinais.

Com isso, Ferrer vai decidir o torneio de exibição de Abu Dabi, que não conta pontos para o ranking da ATP e serve como preparação para os primeiros torneios de 2012, contra Djokovic, que derrotou o suíço Roger Federer. A última partida entre os dois tenistas, no ATP Finals, foi vencida pelo espanhol.

Ferrer iniciou o jogo desta sexta-feira avassalador. Abriu 5/0, mas permitiu a reação de Nadal, que venceu três games consecutivos, com uma quebra de serviço. Depois, porém, o espanhol fechou a parcial em 6/3. Na segunda parcial, o número 5 do mundo abriu 4/0 e fechou em 6/2. Assim, se classificou para a final do torneio de exibição de Abu Dabi, que terá o duelo entre Federer e Nadal valendo apenas o terceiro lugar.