Ferrer vence Rochus e fatura terceiro título em Auckland

Número 5 do mundo, Ferrer passa a acumular 12 troféus na sua carreira. Em Auckland, o espanhol já havia sido campeão em 2007 e no ano passado. Na campanha do título, o espanhol passou por Lukas Rosol, Alejandro Falla e o compatriota e terceiro pré-classificado Fernando Verdasco antes da decisão.

Na final, contra Rochus, o número 68 do mundo, Ferrer contou com o seu poderoso saque para vencer. O tenista espanhol fez nove aces e venceu 81% dos pontos disputados no seu primeiro serviço. Assim, superou o tenista belga, que chegou à final em Auckland pela segunda vez, sete anos após o seu primeiro vice-campeonato.

Ferrer começou o primeiro set, que chegou a ser paralisado por conta da chuva, em ritmo forte, conseguiu uma quebra de serviço no segundo game, abriu 3/0 em seguida e venceu com facilidade. O espanhol obteve uma nova quebra no primeiro game da segunda parcial, mas não conseguiu confirmar o seu saque no quarto game. Porém, Ferrer obteve outra quebra no sétimo game, decisiva para o seu triunfo.

O espanhol se tornou o terceiro jogador a ser tricampeão em Auckland, igualando os feitos do neozelandês Onny Parun e do auatraliano Roy Emerson. "Eu me sinto cansado, muito cansado. Corri muito essa semana", disse Ferrer. "Mas é a primeira vez que eu ganhei três vezes o mesmo torneio e por isso este é o meu torneio favorito. Para mim, ganhar um torneio três vezes é muito especial".