Ferrer vence Tipsarevic e garante 3º lugar em Abu Dabi O espanhol David Ferrer conquistou neste sábado o terceiro lugar no torneio de exibição de Abu Dabi, que serve como preparação para a temporada 2013 do tênis. Em partida entre os jogadores derrotados nas semifinais, o número 5 do mundo superou o sérvio Janko Tipsarevic, nono colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2.