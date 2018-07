Ferrer volta ao Top 10 do ranking ao ser vice em Pequim O espanhol David Ferrer foi derrotado na final do Torneio de Pequim pelo sérvio Novak Djokovic, mas teve o que comemorar nesta segunda-feira. Com o vice-campeonato, ele entrou no Top 10 do ranking da ATP, com 3.280 pontos, e ultrapassou o norte-americano Andy Roddick, que caiu para o 11º lugar.