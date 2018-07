Ferrero confirma presença no Brasil Open em São Paulo

A organização do Brasil Open confirmou nesta sexta-feira a presença de mais um ex-top 10 na primeira edição do torneio a ser realizado em São Paulo, entre os dias 11 e 19 de fevereiro de 2012. Trata-se do espanhol Juan Carlos Ferrero, campeão em 2010.

O ex-número 1 do mundo fará sua quinta participação no ATP 250, principal torneio de tênis do Brasil. "É um dos meus torneios favoritos. É um prazer voltar a jogar aqui, estou fazendo uma boa pré-temporada e meu objetivo é vencer novamente o Brasil Open. Sei que não será fácil, pois já temos bons jogadores confirmados", afirmou Ferrero.

Nesta edição, o campeão de Roland Garros de 2003, atual 50º do ranking, terá a concorrência de outros tenistas que já passaram pelo Top 10: o compatriota Fernando Verdasco, o argentino David Nalbandian e o francês Gilles Simon. Os dois primeiros também são especialistas em saibro.

Em 2012, Ferrero jogará em condições diferentes em comparação à 2010, quando foi campeão. A primeira edição do Brasil Open em São Paulo será disputada em saibro coberto, no ginásio do Ibirapuera, ao contrário das quadras abertas da Costa do Sauipe, que deixará de receber o torneio no próximo ano.