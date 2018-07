Ferrero e Andujar fazem final espanhola em Stuttgart

Para chegar à final, Ferrero teve trabalho para superar o argentino Federico del Bonis, atual número 240 do ranking. Em seu primeiro torneio em dois meses, depois de lesões no punho e no joelho, o espanhol precisou de três sets para fechar o jogo de virada em 3/6, 6/4 e 6/4.

Andujar, 55º do mundo, também não teve vida fácil diante do polonês Lucasz Kubot. Venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4. No domingo, Andujar e Ferrero se enfrentarão pela segunda vez no circuito. Na primeira, em Barcelona, em 2007, o ex-líder do ranking abandonou a partida logo no terceiro game por conta de lesão.

BRASILEIROS - Na Suécia, Franco Ferreiro e André Sá foram eliminados na semifinal do Torneio de Bastad, neste sábado, pelos favoritos Robert Lindstedt, da Suécia, Horia Tecau, da Romênia, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. A dupla vencedora foi vice-campeã em Wimbledon, no início do mês.