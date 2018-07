Ferrero encerra carreira com derrota para Almagro em Valência

Ex-número um do mundo e campeão de Roland Garros em 2003, Ferrero teve uma série de lesões na carreira e anunciou no mês passado que se aposentaria depois da competição em casa.

Almagro, de 27 anos, cinco a menos que Ferrero, mostrou mais força e velocidade que seu mentor, numa partida bem movimentada em que os dois tenistas trocaram sorrisos e brincadeiras.

Após a partida, encerrada com um erro de Ferrero para as redes, o espanhol foi muito aplaudido pela torcida e caiu em lágrimas antes de jogar raquete, camiseta e outros itens pessoais para a arquibancada.

"Foi um longo tempo em que me diverti muito numa quadra de tênis", disse Ferrero, que disputará o torneio de duplas com o primeiro cabeça-de-chave David Ferrer na quarta-feira.

"Foi uma honra encerrar minha carreira jogando contra você, acredito que você é um grande campeão", acrescentou ele para Almagro, que terá Ferrero como parte de sua comissão técnica no próximo ano.

"Eu simplesmente gostaria de agradecer a todos pelo apoio, não apenas neste ano, mas ao longo de todos os anos que joguei aqui", afirmou Ferrero a repórteres. "Sempre foi um torneio muito especial e este ano ainda mais."

Ferrero tornou-se profissional em 1998 e conquistou 16 títulos, incluindo os Masters de Monte Carlo e Roma.

Além do triunfo em Roland Garros, ele chegou à final em Paris também em 2002 e à decisão do Aberto dos Estados Unidos em 2003, quando chegou ao primeiro lugar do ranking, onde permaneceu por oito semanas.

Seu último título foi em Stuttgart em 2011, no saibro, piso favorito dele.

(Reportagem de Iain Rogers)