Ferrero perde na estreia em Valência e se aposenta

Em sua última partida como profissional, Ferrero foi derrotado pelo compatriota Nicolas Almagro por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h41min de partida. O ex-líder do ranking chegou a abrir 2/0 no set inicial, mas logo sucumbiu ao bom momento do rival, atual número 12 do mundo.

Almagro virou rapidamente o duelo no primeiro set e manteve o mesmo ritmo na segunda parcial. Ferrero até faturou uma quebra de saque, porém mal pôde ameaçar a vitória do compatriota.

Atual número 161 do ranking da ATP, Ferrero vinha sofrendo com oscilações no seu jogo e lesões nas últimas temporadas. Sem chances nos principais torneios, acabou decidindo pela aposentadoria neste ano. Seu maior feito foi se sagrar campeão em Roland Garros, em 2003, mesmo ano em que ocupou o topo do ranking por oito semanas.

Em 14 anos de carreira no circuito profissional, Ferrero faturou 16 títulos de nível ATP, participou da conquista de dois troféus na Copa Davis pela equipe espanhola e acumulou 479 vitórias em 740 partidas de simples disputadas no circuito.

Também foi contemporâneo e rival de Gustavo Kuerten, aposentado em 2008. Em cinco confrontos com o brasileiro, o espanhol venceu 3 partidas. Guga, no entanto, venceu os duelos mais importantes, as semifinais de Roland Garros de 2000 e 2001, quando foi campeão.

OUTROS RESULTADOS - Ainda nesta terça em Valência, o favorito David Ferrer derrotou o belga Olivier Rochus por duplo 7/5. Também venceram o austríaco Jurgen Melzer, o norte-americano Sam Querrey e o ucraniano Alexandr Dolgopolov.