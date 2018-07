Ferrero vence Tsonga e enfrenta Nadal em Montecarlo

O espanhol Juan Carlos Ferrero confirmou nesta quinta-feira o seu bom momento na temporada ao derrotar o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/5. O resultado garantiu o 16.º tenista do ranking nas quartas de final do Masters 1.000 de Montecarlo.

Na próxima fase, Ferrero precisa provar que está realmente em grande momento. Enfrenta o seu compatriota Rafael Nadal, que massacrou o alemão Michael Berrer por 6/0 e 6/1. Antes, o terceiro melhor tenista do mundo já havia atropelado o holandês Thiemo de Bakker por 6/1 e 6/0. Em oito confrontos entre ambos, Ferrero venceu apenas dois.

A vitória sobre o quinto cabeça de chave Tsonga serviu ainda como revanche para Ferrero, que já conquistou dois títulos nesta temporada. No Masters 1.000 de Miami, disputado no final de março, o francês foi responsável por sua eliminação nas oitavas de final.

Ainda nesta quinta-feira, o argentino David Nalbandian proporcionou a primeira eliminação espanhola do dia ao superar Tommy Robredo por 2 a 0 (6/3 e 6/4). Nas quartas, Nalbandian pode enfrentar o principal favorito Novak Djokovic, que enfrenta o suíço Stanislas Wawrinka.