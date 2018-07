Finlandês voador confiante, apesar de chegar tarde a Melbourne

Número 77 no ranking mundial, Nieminen venceu o seu segundo título da ATP Tour ao derrotar o francês Julien Benneteau por 6-2 e 7-5 na final do Sydney International no domingo.

O jogo decisivo foi transferido da noite de sábado para as 10:30 do domingo, cerca de 24 horas antes do início do Aberto da Austrália em Melbourne.

Nieminen teve o serviço quebrado no primeiro game da partida, mas tornou-se um jogador muito mais estável e venceu o primeiro set antes de quebrar o serviço de Benneteau no último game para levantar um troféu que não vinha desde Auckland 2006.

Foi a sexta derrota em finais de simples de Benneteau, número 49 do mundo.

Nieminen joga com o argentino número 64 do mundo, Nalbandian, na primeira rodada do Aberto da Austrália na noite de segunda-feira. Sua partida de Sydney no domingo foi ainda mais atrasada por ter que disputar com o parceiro Matthew Ebden a final de duplas masculinas contra os americanos Bob e Mike Bryan.

"Eu sei com quem eu jogo e quando jogo em Melbourne, mas eu não pensei muito sobre isso", disse Nieminen a jornalistas em Sydney depois de sua vitória.

"Eu fui longe neste torneio e tive a chance de ganhar um título - não é todo dia que isso acontece. Eu só queria ganhar este título."

Nieminen perdeu o primeiro match point em 5-4 no segundo set, mas não cometeu nenhum erro na oportunidade seguinte. Foi o segundo título de Nieminen, 30 anos, em 12 finais.

"Me senti estranho - o estádio não estava tão lotado quanto estaria à noite, eu acho", disse Nieminen. "Foi uma sensação diferente, mas tentei me concentrar para jogar cada ponto. Acho que consegui fazer isso muito bem."

VITÓRIA TROUXE ENERGIA

O tenista disse que a adrenalina de ganhar o título em Sydney lhe trouxe energia, mas ele suspeita que a fadiga irá acertá-lo no vôo de uma hora para Melbourne.

"Sinto-me surpreendentemente bem", disse ele. "Ontem quando eu tinha um dia de folga e estava esperando pela partida de duplas eu estava muito mais cansado do que, por exemplo, agora ou durante a semana", explicou.

"Todo esse estresse físico e mental talvez eu sinta durante o vôo para Melbourne, mas eu me sinto surpreendentemente bem."

"Com tudo isso, é difícil perceber que eu só ganhei um título. Esta é apenas o meu segundo e seria bom ter um dia de folga amanhã para me acalmar", analisou o finlandês.

(Reportagem de Patrick Johnston)