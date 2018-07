Fish alega problemas de saúde para desistir do US Open

NOVA YORK - Não será neste ano que Mardy Fish voltará a disputar um torneio de Grand Slam. O norte-americano anunciou nesta quarta-feira que não vai competir no US Open, diante de sua torcida, a partir da próxima semana. O tenista alegou problemas de saúde para não entrar em quadra no quarto e último Grand Slam da temporada.

"Amigos, infelizmente minha saúde não me permitirá competir neste ano no US Open. Obrigado por todo o apoio", declarou o ex-Top 10, de 31 anos, em sua conta no Twitter. Fish não explicou quais problemas de saúde impediriam sua participação no torneio de Nova York.

Fish não disputa um Grand Slam desde o US Open de 2012, quando chegou às oitavas de final, mas desistiu de entrar em quadra momentos antes da partida contra Roger Federer. Na ocasião, ele alegou que tomou a decisão por precaução médica.

O norte-americano vem tentando retomar a rotina no circuito desde que foi diagnosticado com um problema no coração no início de 2012. Por motivos de saúde, acabou perdendo muitos meses de competição nestas últimas duas temporadas.

Neste ano, ele disputou apenas oito partidas no circuito da ATP. Na última, na terça-feira, o atual número 173 do ranking desistiu no terceiro set do duelo contra o finlandês Jarkko Nieminen, no Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos.