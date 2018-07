Fish avança em Paris e segue vivo por vaga em Londres A briga pelas três vagas restantes para a disputa do ATP Finals, em Londres - competição que começa no próximo dia 20 e reúne os oito melhores tenistas da temporada -, ficou restrita a quatro concorrentes com a realização dos jogos desta quarta-feira, todos pela segunda rodada, do Masters 1000 de Paris, na França. Junto com o checo Tomas Berdych e com o francês Jo Wilfried-Tsonga, que ganharam na última terça, estão o norte-americano Mardy Fish e o sérvio Janko Tipsarevic.