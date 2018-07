Fish bate Isner e conquista bicampeonato em Atlanta

Campeão do ATP 250 disputado em seu país também no ano passado, Fish precisou salvar dois match points no segundo set para, depois, derrotar Isner, que em 2010 acabou sendo superado pelo mesmo rival deste domingo na decisão em Atlanta.

Atualmente na nona colocação do ranking mundial, Fish festejou assim o seu primeiro título nesta temporada e o sétimo de sua carreira no circuito principal da ATP.

A vitória deste domingo foi a terceira de Fish sobre Isner em quatro confrontos entre os dois tenistas. O seu adversário, atual 35.º colocado da ATP, só conseguiu vencer o compatriota no Masters 1.000 de Madri deste ano, quando ganhou por 2 sets a 1.