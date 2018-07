Fish derrota Mahut na estreia no Torneio de Atlanta

Número 9 do mundo, Fish salvou quatro dos cinco break-points que Mahut teve na partida e abriu 3 a 0 no confronto direto com o tenista francês. Nas quartas de final, o primeiro pré-classificado em Atlanta vai duelar com o indiano Somdev Devvarman, cabeça de chave número 8, que superou o japonês Tatsuma Ito por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Em ascensão, o tenista indiano avançou às quartas de final pela terceira vez na temporada. Ele venceu todos os 21 pontos disputados no seu primeiro serviço e conseguiu quatro quebras de saque na partida.

Já o norte-americano Ryan Harrison avançou às quartas de final pela primeira vez em 2011 ao bater o belga Xavier Malisse, cabeça de chave número 4, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/3. Agora, o tenista de 19 anos vai duelar com o compatriota Rajeev Ram, que derrotou o australiano Lleyton Hewitt por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/2.

O outro confronto das quartas de final do Torneio de Atlanta será disputado entre o luxemburguês Gilles Muller e o sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 2.