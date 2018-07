Fish e Isner fazem decisão norte-americana em Atlanta O fã de tênis dos Estados Unidos não tem do que reclamar do Torneio de Atlanta, o primeiro da chamada "US Open Series" - série de competições em quadras rápidas que culminam com a realização do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, que começará no final de agosto. Neste sábado, dois dos melhores tenistas do país conseguiram a classificação para a decisão do torneio.