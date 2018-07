Fish vence na estreia e passa às quartas em Houston Os cabeças de chave venceram seus jogos nesta quinta-feira pelo Torneio de Houston, nos Estados Unidos, disputado em quadras de saibro. Maior favorito ao título e 11.º colocado do ranking mundial da ATP, o norte-americano fez sua estreia na segunda rodada e derrotou com facilidade o espanhol Albert Ramos por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4.