'Fiz um jogo muito ruim e errei demais', diz Bellucci Thomaz Bellucci passou de favorito a uma vitória na estreia do Aberto da Austrália a eliminado do Grand Slam realizado em Melbourne ao cair de forma vexatória diante do esloveno Blaz Kavcic, na madrugada desta terça-feira, quando foi superado por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/3. E, ao comentar a sua péssima atuação, o tenista número 1 do Brasil assumiu que abusou do direito de cometer vacilos no confronto.