Fognini abandona torneio da ATP na Itália após teste positivo para o coronavírus

Cabeça de chave número 1 do ATP 250 da Sardenha, o italiano Fabio Fognini abandonou a disputa do torneio antes mesmo da sua estreia na chave de simples após testar positivo para o coronavírus. A informação foi confirmada pela Federação Italiana de Tênis.

Fognini estava previsto para enfrentar o espanhol Roberto Carballes Baena na segunda rodada do evento disputado em quadras de saibro. O italiano ficou de "bye" na primeira rodada de simples, mas já havia atuado na chave de duplas, na terça-feira, ao lado do compatriota Lorenzo Musetti, tendo sido eliminado.

"Fabio Fognini deu positivo no segundo teste a que foi submetido desde sua chegada ao Forte Village, onde deveria participar do ATP 250 da Sardenha, e foi isolado como previsto nos protocolos do torneio e da ATP", relatou a federação.

A Federação Italiana de Tênis explicou que todas as pessoas que tiveram contato direto com Fognini foram colocadas em isolamento e serão submetidas a exames para detectar se contraíram o coronavírus.

Com a desistência, Fognini, o 16º colocado no ranking da ATP, será substituído na chave de simples do torneio, disputado em Cagliari, pelo lucky-loser Danilo Petrovic, da Sérvia.