Fognini bate Del Potro e fatura seu primeiro título ATP em quadra dura

O italiano Fabio Fognini derrotou o argentino Juan Martin Del Potro por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, na noite de sábado e faturou o Torneio de Los Cabos, no México. Foi a oitava conquista de uma competição nível ATP do tenista de 31 anos, mas a primeira em quadras duras. Até então ele havia erguido troféus apenas no saibro.

+ Del Potro avança à final contra Fognini em Los Cabos e busca dobradinha no México

+ Fognini vence Gasquet em Bastad e conquista o sétimo título da carreira

+ Confira mais notícias de tênis

A taça do ATP 250 também coroa a melhor temporada de Fognini no tour. Pela primeira vez na carreira ele conseguiu alcançar três títulos no mesmo ano - ele ainda foi campeão em São Paulo e Bastad. No ranking, que será atualizado na segunda-feira, Fognini aparecerá em 14° lugar - sua melhor colocação na história foi o 13º lugar alcançado em abril de 2014.

"É algo estranho porque, é claro, no início da semana, se você me dissesse que estaríamos falando de títulos... Estou muito feliz, feliz desta semana, sobre o meu jogo. Claro que isso significa muito para mim ", disse Fognini.

Del Potro começou melhor a partida e chegou a abrir 3 a 0. Mas Fognini não se intimidou e passou a usar seu forehand para empurrar Del Potro para o fundo. O argentino, depois de um começo forte, perdeu o ritmo. Fognini devolveu a quebra e depois virou o jogo para 5/3.

O italiano aproveitou o fraco desempenho de Del Potro no primeiro saque e passou a pressionar o segundo, ganhando 71% desses pontos (15/21). No segundo set, Del Potro desperdiçou uma quebra no segundo game e depois Fognini manteve o melhor ritmo e fechou o jogo em 2 a 0.

"Foi uma boa semana para mim. Infelizmente, não consegui jogar o meu melhor tênis na final. Mas Fabio mereceu ganhar. Ele jogou um jogo muito inteligente. Ele aproveitou todas as chances para vencer, e acho que ele é um bom vencedor do torneio", disse Del Potro.