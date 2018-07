Fognini bate espanhol e encara surpresa alemã na final em Gstaad

No duelo dos principais cabeças de chave ainda na disputa em Gstaad, o tenista italiano Fabio Fognini derrotou o espanhol Roberto Bautista e garantiu vaga na final da competição suíça, de nível ATP 250. O quarto cabeça de chave venceu o segundo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/3.

Com o triunfo, Fognini vai disputar a primeira final da temporada, em busca do quinto título da carreira. Para tanto, o atual 31º do ranking terá que superar na decisão deste domingo o alemão Yannick Hanfmann, que furou o qualifying e vem surpreendendo na chave principal de Gstaad.

Número 170 do mundo, o tenista de 25 anos despachou na semifinal o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4). Haase era o sexto cabeça de chave e havia eliminado o brasileiro Thiago Monteiro na segunda rodada.

Hanfmann conquistou a maior vitória de sua carreira, de virada, após salvar quatro match points. Surpresa absoluta da competição, o alemão tinha apenas três vitórias em nível ATP antes de estrear na chave principal de Gstaad. Fognini e o alemão nunca se enfrentaram no circuito profissional.