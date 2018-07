Fognini bate Verdasco e vai encarar Gasquet na final do Torneio de Bastad

Nas semifinais do Torneio de Bastad, na Suécia, o italiano Fabio Fognini superou o espanhol Fernando Verdasco, por 2 sets a 1 (6/1, 4/6 e 7/5), enquanto o francês Richard Gasquet derrotou o suíço Henri Laaksonen, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3). Os tenistas vencedores nos duelos agora vão se enfrentar na final da competição de nível ATP 250, disputada no saibro.

Das duas semifinais, o confronto entre Fognini e Verdasco foi mais equilibrado. Se no Rio Open, disputado em fevereiro, o espanhol levou a melhor, também em uma semifinal, o tenista italiano saiu vencedor em Bastad, apesar do esforço do adversário para tentar virar a partida.

"Bater Fernando é muito difícil. Foi uma partida difícil, eu comecei bem. Porém, depois de perder o primeiro game do segundo set, já estava 0-40 no meu serviço. Ele passou a jogar com mais confiança. No fim, acho que foi loteria eu ganhar", analisou Fognini.

Já Gasquet não teve dificuldade para eliminar Laaksonen, que entrou na chave principal do torneio como "lucky loser", uma vez que sofreu derrota no qualifying, mas contou com uma desistência continuar na disputa pelo título de Bastad. Porém, contra o francês, ganhou apenas cinco games e caiu em sets diretos.

Veteranos no circuito, Gasquet, de 32 anos, e Fognini, de 31, duelaram apenas três vezes antes. O francês conquistou duas vitórias, ambas em piso sintético, em Mumbai e Sydney, mas perdeu no saibro de Monte Carlo, no último encontro dos dois, há cinco anos.

Fognini já se garantiu pelo menos em 14º na próxima atualização do ranking da ATP, que vai acontecer na segunda-feira, enquanto Gasquet pode pular de 29º lugar para 25º se sair vencedor de Bastad. O francês pode ser campeão pela 16ª vez e o italiano busca o sétimo troféu.