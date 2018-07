Fognini confirma favoritismo na estreia do ATP 250 de Umag

O tenista italiano Fabio Fognini confirmou seu favoritismo na estreia do Torneio de Umag, nesta quinta-feira, na Croácia. Cabeça de chave número 1 - ocupa a 20.ª posição no ranking -, ele entrou direto na segunda rodada e ganhou do espanhol Albert Montañes por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/0.

Agora, já pelas quartas de final do torneio, Fognini jogará contra o croata Borna Coric, que aparece apenas na 230.ª posição do ranking mundial e, empurrado pela torcida local, ganhou nesta quinta-feira do argentino Horacio Zeballos por 7/6 (7/4) e 6/3. Será o primeiro confronto entre os dois no circuito da ATP.

Mais um confronto das quartas de final foi definido nesta quinta-feira em Umag. O russo Teymuraz Gabashvili derrotou o português João Sousa por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2, e avançou para enfrentar o uruguaio Pablo Cuevas, que se classificou ao ganhar do italiano Andreas Seppi por fáceis 6/3 e 6/1.