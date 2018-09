Fognini derrota belga na estreia e está nas quartas em Chengdu

O tenista italiano Fabio Fognini garantiu nesta quinta-feira uma vaga nas quartas de final do Torneio de Chengdu, na China. O cabeça de chave número 1 derrotou na sua estreia no ATP 250 o belga Ruben Bemelmans, 114º do mundo, por 2 sets 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 35 minutos.

Número 13 do ranking mundial, Fognini vai disputar um lugar na semifinal diante do australiano Matthew Ebden, sexto cabeça de chave e 47º do ranking, que superou outro italiano, Tatteo Berrettini, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/3), nesta quinta-feira.

Dois norte-americanos também venceram na rodada desta quinta. Sam Querrey, número 58 do mundo, passou pelo georgiano Nikoloz Basilashvili, terceiro cabeça de chave e 35 do ranking, por 2 a 0 (6/1 e 6/4). Já Taylor Fritz, 62º do ranking mundial, derrotou o casaque Mikhail Kukushkin, número 87 do mundo, também em dois sets: 7/5 e 6/1. E agora eles vão duelar por uma vaga nas semifinais.

Os outros dois confrontos do evento chinês já estavam definidos e serão: João Sousa (Portugal) x Malek Jaziri (Tunísia) e Bernard Tomic (Austrália) x Felix Auger-Aliassime (Canadá).

O Torneio de Chengdu é disputado em superfície dura e distribui US$ 1,07 milhões (aproximadamente R$ 4,38 milhões) em prêmios.