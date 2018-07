Fognini e Carreño Busta avançam e fazem final em Moscou

O italiano Fabio Fognini e o espanhol Pablo Carreño Busta vão se enfrentar neste domingo na decisão do Torneio de Moscou, ATP 250 disputado em quadras rápidas, após triunfarem em dois sets neste sábado, nos confrontos válidos pelas semifinais.

Número 50 do mundo, Fognini precisou de 1 hora e 15 minutos para derrotar o alemão Philipp Kohlschreiber, 32º colocado no ranking e algoz do brasileiro Thomaz Bellucci nas quartas de final. Para isso, aplicou 6/1 e 7/6 (7/2) no seu oponente neste sábado.

Agora, neste domingo, tentará repetir o resultado da sua única decisão anterior nesta temporada, quando foi campeão do Torneio de Umag, na Croácia. Para isso, vai ter que superar Carreño Busta, o número 36 do mundo, que derrotou o francês Stephane Robert, 52º colocado no ranking da ATP, por 6/3 e 7/6 (7/2).

O único duelo entre eles foi disputado em Oeiras, há três anos, com vitória do espanhol. Assim como Fognini, Carreño Busta tentará faturar o seu segundo título nesta temporada. Em 2016, ele foi campeão do Torneio de Winston-Salem e perdeu decisões em Estoril e no Brasil Open.