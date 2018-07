Fognini é multado em R$ 4,8 mil por gesto obsceno em Xangai

O mau comportamento de Fabio Fognini na sua partida de estreia no Masters 1000 de Xangai não passou batido. Nesta quarta-feira, o tenista italiano foi multado em US$ 2 mil (aproximadamente R$ 4,8 mil) por ter feito um gesto obsceno aos torcedores depois da derrota para o chinês Chuhan Wang, apenas o 553º colocado no ranking da ATP, na última terça-feira.

Fognini, o número 17 do mundo, mostrou o dedo médio para o público ao deixar a quadra após ser batido por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, pela primeira rodada em Xangai. Antes, ele já havia empurrado o chinês cm o cotovelo após ambos cumprimentarem o árbitro da partida.

O italiano é rotineiramente multado por seu mau comportamento na quadra. Ele recebeu multas de um total de US$ 27,5 mil (R$ 65,7 mil) na edição deste ano de Wimbledon por sua conduta antidesportiva e também por realizar gestos obscenos na sua partida de estreia, contra o norte-americano Alex Kuznetsov.

Após surpreender Fognini, Wang teve vida curta no Masters 1000 de Xangai. Nesta quarta-feira, o chinês foi eliminado ao perder para o tunisiano Malek Jaziri por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4.