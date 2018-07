Fognini e Robredo avançam na estreia no Masters de Montecarlo

MONTECARLO - Os dois cabeças de chave que entraram em quadra nesta segunda-feira no Masters 1000 de Montecarlo, disputado no saibro, triunfaram. Número 13 do mundo, o italiano Fabio Fognini encontrou dificuldades, mas derrotou o português João Sousa, 39.º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/4, em 2 horas e 20 minutos.

Fognini esteve muito próximo de ser eliminado, pois chegou a estar perdendo no segundo set por 5/2, mas reagiu para avançar em Montecarlo. Agora, o italiano terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut, que superou o canadense Vasek Pospsil com um duplo 6/2.

Já o espanhol Tommy Robredo avançou com mais facilidade. O número 18 do mundo venceu o belga David Goffin, 105º colocado no ranking e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 22 minutos. Seu próximo oponente sairá do duelo entre o francês Julien Benneteau e o austríaco Jurgen Melzer.

Também nesta segunda-feira, o alemão Philipp Kohlschreiber, número 25 do mundo, avançou ao derrotar o italiano Simone Bolelli, 329º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, ele vai encarar o francês Jo-Wilfried Tsonga.

O espanhol Albert Montañes, número 57 do mundo, se garantiu na segunda rodada ao superar o francês Benoit Paire, 34º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2. Seu próximo adversário será o sérvio Novak Djokovic.

O checo Radek Stepanek, número 41 do mundo, vai ser o adversário de estreia do suíço Roger Federer após bater o croata Ivo Karlovic, 53º colocado no ranking, por 2 seta a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Outro checo a avançar foi Lukas Rosol, que passou pelo russo Evgeny Donskoy (7/5 e 6/1).

Outros dois espanhóis venceram nesta segunda-feira. Pablo Andujar bateu Edouard Roger-Vasselin (2/6, 7/5 e 7/6) e Albert Ramos derrotou o finlandês Jarkko Nieminen (6/2 e 7/5).