Fognini e Schwartzman são confirmados e Rio Open já garante 3 tenistas do Top 20

A organização do Rio Open anunciou nesta quarta-feira que o italiano Fabio Fognini e o argentino Diego Schwartzman confirmaram participação da edição de 2019 do ATP 500, que será realizado entre os dias 16 e 24 de fevereiro de 2019, nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro.

Atual 17º colocado do ranking mundial, o tenista da Argentina faturou o título da competição disputada na capital fluminense no ano passado, enquanto Fognini, hoje o 13º da ATP, foi vice-campeão do evento em 2015.

No mês passado, o austríaco Dominic Thiem, atual oitavo tenista do ranking, também teve confirmada a sua participação no Rio Open de 2019, que assim já assegurou três jogadores do Top 20 na próxima edição do único ATP 500 realizado na América do Sul.

"Estou muito feliz em jogar o Rio Open novamente, um torneio em que me sinto muito bem, ainda mais voltando como campeão. 2018 foi o melhor ano da minha carreira e, com certeza, o título no Rio me deu a confiança para atingir maiores resultados no restante da temporada. Foi o meu primeiro ATP 500 da carreira e espero poder jogar o meu melhor para repetir o campeonato", afirmou Schwartzman, por meio de declarações distribuídas pela assessoria do evento brasileiro.

Fognini, por sua vez, lembrou do bom histórico que possui no Rio Open, no qual avançou às semifinais da edição deste ano. "Eu sempre jogo muito bem no Rio, é sempre um ótimo começo de ano para mim. Em 2019 quero dar um passo a mais em busca do troféu", projetou o italiano, que neste ano foi campeão de torneios de nível ATP 250 em São Paulo, Bastad e Los Cabos, além de ter acumulado um vice-campeonato em Chengdu.

Luiz Carvalho, diretor do importante evento brasileiro, comemorou a confirmação da presença de mais dois tenistas que fazem parte do Top 20. "É muito importante para o Rio Open ter grandes nomes do circuito fazendo presença no torneio, e a edição de 2019 não será diferente, com três top 20. É um privilégio ter nomes como Thiem, Schwartzman e Fognini, que são consolidados no circuito e agradam o público, sempre retornando ao Jockey Club Brasileiro. Mostra que estamos no caminho certo e é garantia de espetáculo para todos os gostos", ressaltou.

O Rio Open é um dos 13 torneios do circuito profissional que têm status de ATP 500 e também um dos três deste nível a serem realizados em piso de saibro atualmente. Anteriormente, o espanhol Rafael Nadal (2014), o seu compatriota David Ferrer (2015), o uruguaio Pablo Cuevas (2016), Thiem (2017) e finalmente Schwartzman (2018) foram os campeões da competição, que neste ano distribuiu R$ 6,7 milhões de premiação para os tenistas e contou com cerca de 48 mil espectadores.