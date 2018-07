Fognini e Verdasco estreiam com vitória em Estocolmo

Dois dos principais cabeças de chave do Torneio de Estocolmo, o italiano Fabio Fognini e o espanhol Fernando Verdasco estrearam com vitória na competição sueca, de nível ATP 250, nesta terça-feira. Sexto pré-classificado, Fognini bateu o tunisiano Malek Jaziri por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Verdasco, por sua vez, superou o holandês Robin Haase por 6/3 e 6/1. O espanhol, oitavo cabeça de chave, vai pegar o estoniano Jürgen Zopp, que avançou na chave ao despachar o eslovaco Lukas Lacko por 6/4, 6/7 (1/7) e 6/2.

Já Fognini terá pela frente nas oitavas de final o sueco Elias Ymer, que segue vivo na competição após despachar o argentino Leonardo Mayer por 6/4, 3/6 e 7/5.

Outro cabeça de chave a estrear com vitória nesta terça foi o japonês Yuichi Sugita. O sétimo pré-classificado derrotou o usbeque Denis Istomin por 1/6, 6/3 e 7/6 (7/4). Sugita vai encarar na sequência o cipriota Marcos Baghdatis, que eliminou o eslovaco Norbert Gombos por 6/3 e 6/4.

Ainda nesta terça-feira venceram na estreia o sul-coreano Chung Hyeon e o francês Jeremy Chardy.