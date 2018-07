Fognini salva três match points e é campeão em Hamburgo

HAMBURGO - O italiano Fabio Fognini precisou salvar três match points e de uma virada para conquistar o título do Torneio de Hamburgo, disputado em quadras de saibro. Neste domingo, na final do ATP 500 alemão, o número 25 do mundo derrotou o argentino Federico Delbonis, 114º colocado no ranking da ATP e que veio do qualifying, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (10/8) e 6/2, em 2 horas e 27 minutos.

Algoz do suíço Roger Federer nas semifinais em Hamburgo, Delbonis salvou os cinco break points que Fognini teve no primeiro set e aproveitou uma única oportunidade, no décimo game, para quebrar o serviço do italiano e fechar a parcial em 6/4.

Embalado, Delbonis esteve muito perto da conquista do título do Torneio de Hamburgo. O argentino chegou a abrir 4/1 no segundo set, mas permitiu a reação de Fognini, que levou a parcial para o tie-break. O argentino, então, teve três match points, sendo dois deles no seu saque, mas desperdiçou todos e viu o italiano empatar a partida ao vencer por 10/8.

No terceiro set, Fognini até perdeu o seu saque uma vez, mas conseguiu três quebras de serviço e fechou a parcial em 6/2 para garantir o título do Torneio de Hamburgo. Assim, o italiano, que até a semana passada nunca havia sido campeão, faturou o seu segundo título consecutivo na Alemanha, pois foi campeão no último domingo do Torneio de Stuttgart.

Na próxima semana, Fognini vai tentar manter a boa fase no Torneio de Umag, na Croácia, onde estreará contra o vencedor da partida entre o russo Dmitry Tursunov e o holandês Thiemo De Bakker. Já Delbonis segue para Gstaad. O seu primeiro adversário na Suíça será o brasileiro Thomaz Bellucci.