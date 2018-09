Fognini supera australiano e faz semifinal de torneio chinês com norte-americano

O italiano Fabio Fognini está classificado às semifinais do Torneio de Chengdu, ATP 250 chinês disputado em quadras duras. Nesta sexta-feira, o número 13 do mundo avançou ao derrotar o australiano Matthew Ebden, o 47ª colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Fognini converteu quatro de seis break points, além de ter aproveitado as sete duplas faltas cometidas pelo tenista da Austrália, o que o levou a assegurar o seu triunfo sobre Ebden em 1 hora e 6 minutos, se classificando para a sétima semifinal nesta temporada.

Em busca de uma vaga na decisão, Fognini terá pela frente o jovem Taylor Fritz, de apenas 21 anos. Em um duelo entre tenistas dos Estados Unidos e com 23 aces, sendo 13 de Fritz, o número 62 do mundo derrotou Sam Querrey, o 58º colocado no ranking, por 7/6 (7/1) e 7/5.

A outra semifinal do Torneio de Chengdu também está definida. Número 50 do mundo, o português João Sousa venceu o tunisiano Malek Jaziri (63º) por 6/1, 3/6 e 6/3, e agora duelará com o australiano Bernard Tomic (123º), que passou pelo canadense Felix Auger-Aliassime por 6/2 e 6/4.