Fognini supera britânico na estreia em São Petersburgo

O número 17 do mundo converteu um break point em cada set e conseguiu vencer, apesar dos 10 aces de Inglot, que costuma disputar apenas torneios de duplas e veio do qualifying. Vice-campeão em São Petersburgo no ano passado, Fognini aguarda a definição do seu próximo adversário, que sairá do duelo entre o polonês Michael Przysiezny (112º colocado no ranking) e o espanhol Albert Ramos (76º).

Também nesta terça, o russo Dmitry Tursunov, número 34 do mundo, avançou para a segunda rodada em São Petersburgo ao vencer o cipriota Marcos Baghdatis, 48º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/3).

Número 47 do mundo, o usbeque Denis Istomin também triunfou na sua estreia na Rússia ao superar o australiano Samuel Groth, 210º colocado no ranking, por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 7/5). O seu próximo oponente será o casaque Andrey Golubev.

O espanhol Guillermo Garcia-Lopez passou pelo russo Mikhail Biryukov (6/4 e 6/1) e vai enfrentar o também local Mikhail Youzhny na segunda rodada. O estoniano Jürgen Zopp e o russo Evgeny Donskoy também avançaram nesta terça na estreia em São Petersburgo.