Fognini surpreende, derrota Nadal e vai à final do Rio Open

O italiano Fabio Fognini surpreendeu, derrotou o espanhol Rafael Nadal de virada por 2 sets a 1, neste sábado, e fará a final do Rio Open contra o também espanhol David Ferrer a partir das 17 horas deste domingo. Fognini quase levou um "pneu" no primeiro set, quando perdeu por 6/1, mas teve recuperação surpreendente nos dois sets seguintes e fechou a partida em 1/6, 6/2 e 7/5.

"Estou feliz, porque ganhei do melhor do mundo nessa superfície (saibro)", vibrou Fognini. "Mas vou ter que correr muito para ganhar do Ferrer."

Atual campeão e cabeça de chave número 1 do Rio Open, Nadal impôs seu ritmo com facilidade no primeiro set. O espanhol começou sacando e quebrou o serviço do italiano - quarto cabeça de chave do Rio Open - no segundo e no quarto games. Nadal chegou a estar vencendo por 5 a 0, quando finalmente Fognini venceu o sexto game e evitou um "pneu" do espanhol, que acabou fechando em 6/1.

Já no segundo set deu quase tudo errado para o espanhol. Fognini confirmou seu serviço e venceu o primeiro game. Na sequência, Nadal fez o mesmo. No terceiro game o espanhol quebrou o serviço do italiano, e no quarto Fognini devolveu a quebra, empatando o set em 2 a 2.

A partir daí, confiante e contando com gritos de apoio da torcida, o italiano quebrou o serviço de Nadal mais duas vezes, venceu os quatro games seguintes e fechou o set em 6/2, levando a partida para o terceiro e decisivo set.

O set de desempate foi o mais emocionante e equilibrado. Os tenistas confirmaram seus serviços nos onze primeiros games, deixando a partida em 6 a 5 para Fognini. No 12º game, porém, Fognini conseguiu três match points e fechou o jogo em um lance sensacional, que mereceu a reverência do próprio Nadal. Foi a primeira derrota do espanhol em solo brasileiro.