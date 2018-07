Fognini surpreende favorito Bautista e encara bósnio na final em São Petersburgo

O italiano Fabio Fognini surpreendeu o espanhol Roberto Bautista Agut e garantiu vaga na decisão do Torneio de São Petersburgo neste sábado. Na Rússia, o 29.º colocado do ranking derrotou de virada o cabeça de chave número 1 da competição, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/5).

Fognini precisou de 2h27min de partida para derrotar o adversário pela sexta vez na carreira, em oito confrontos entre eles. Algoz de Rogério Dutra Silva na competição, Bautista Agut até sacou bem e teve o serviço quebrado em apenas uma oportunidade, mas sucumbiu nos momentos decisivos dos dois últimos sets.

Melhor para Fognini, que terá a chance de brigar pelo sexto título de simples da carreira no domingo. Para conquistá-lo, porém, o cabeça de chave número 3 terá que vencer o bósnio Damir Dzumhur, número 55 do mundo, que surpreendeu o oitavo favorito do torneio, o alemão Jan-Lennard Struff, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

FRANÇA

O Torneio de Metz, na França, também conheceu neste sábado seus dois finalistas. Cabeça de chave número 7, Benoit Paire fez a festa da torcida da casa ao garantir a vaga. Ele derrotou na semifinal o georgiano Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5).

Agora, Paire terá pela frente na final o alemão Peter Gojowczyk, principal surpresa da competição. Vindo do qualifying, o número 95 do ranking contou com a desistência de seu compatriota, Mischa Zverev, para avançar. Ele vencia o duelo por 1 set a 0 e 1 a 0 no segundo, quando o cabeça de chave número 5 abandonou por problemas físicos.