Fognini surpreende Haas e vai à semifinal em Stuttgart

Quinto pré-classificado da competição e hoje o 31.º jogador do mundo, Fognini enfrentou Haas pela primeira vez e bateu o rival em apenas 1 hora e 14 minutos. Sem ter o saque ameaçado em nenhuma oportunidade no primeiro set, o italiano converteu dois de oito break points para fazer 6/2. Já na segunda parcial, ele salvou cinco chances de quebra obtidas pelo alemão e foi feliz em uma de cinco chances de ganhar games no serviço do adversário para liquidar o duelo em 6/4.

O próximo oponente de Fognini será o espanhol Roberto Bautista Agut, que nesta sexta-feira contou com a desistência do alemão Michael Berrer quando perdia o segundo set por 1/0, depois de ter vencido o primeiro por 6/2.

A outra semifinal da competição também foi definida nesta sexta e contará com a presença do alemão Philipp Kohlschreiber, segundo cabeça de chave, e o romeno Victor Hanescu, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na segunda rodada.

Para seguir vivo no torneio disputado em seu país, Kohlschreiber venceu o francês Gael Monfils por duplo 6/4, depois de ter amargado uma série de cinco derrotas consecutivas para o adversário no circuito profissional. Ele não ganhava do rival desde o Torneio de Halle de 2011 e agora contabiliza duas vitórias em dez confrontos com Monfils.

Já Hanescu foi à semifinal em Stuttgart ao bater o francês Benoit Paire, quarto cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.