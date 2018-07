Fognini vence a 13ª seguida e avança à final em Umag

Com a boa campanha nas últimas semanas, Fognini chegou ao número 19 do mundo (a melhor de sua carreira) e confirmou o seu bom momento neste sábado com uma vitória difícil sobre o francês Gael Monfils por 2 sets a 1 - com parciais de 6/0, 3/6 e 7/6 (7/3).

Neste domingo, o terceiro cabeça de chave em Umag tentará repetir o que fez em Hamburgo e em Stuttgart, ambos na Alemanha, na decisão contra o espanhol Tommy Robredo. O cabeça 5 também não teve moleza para derrotar o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4.

FEMININO - O Torneio de Baku, no Azerbaijão, conheceu neste sábado as duas finalistas. A ucraniana Elina Svitolina (cabeça de chave número 7) derrotou a romena Alexandra Cadantu (cabeça 4) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e decidirá o título contra a israelense Shahar Peer, que bateu a polonesa Magda Linette com um duplo 6/1.