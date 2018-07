Fognini vence em Stuttgart e conquista 1º título

STUTTGART - O italiano Fabio Fognini conquistou neste domingo seu primeiro título no circuito da ATP, ao se sagrar campeão do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. O tenista de 26 anos levantou o primeiro troféu após vencer o local Philipp Kohlschreiber, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4, na final.

Fognini chegou ao título após perder duas finais em 2012, em St. Petersburg e Bucareste. Neste ano, ele não havia brigado por nenhum troféu. Seu melhor resultado era a semifinal do Masters 1000 de Montecarlo, quando foi derrotado pelo futuro campeão Novak Djokovic.

Para buscar o almejado troféu, o atual número 31 do mundo precisou suar em quadra. Ele saiu atrás no placar, ao ver o Kohlschreiber vencer o set inicial, e teve que mostrar poder de reação nas parciais seguintes.

Contando com melhor desempenho no saque, o italiano surpreendeu o tenista da casa e segundo cabeça de chave para empatar o jogo no segundo set, fazendo 6/4. Na terceira parcial, a vitória foi encaminhada quando abriu 4/1. Mesmo com o apoio da torcida, Kohlschreiber não conseguiu reagir e sofreu a derrota após 2h06min. Atual 25º colocado do ranking da ATP, o favorito da torcida buscava o primeiro troféu do ano.