Fognini vence Gasquet em Bastad e conquista sétimo título na carreira

O italiano Fabio Fognini venceu o francês Richard Gasquet neste domingo e conquistou o título do Torneio de Bastad, na Suécia, no saibro. Campeão pela sétima vez na carreira, a segunda em 2018, a vitória do tenista no ATP 250 veio por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 6/1), após 1h47 de partida.

+ Pella bate Haase em Umag e enfrentará Cecchinato em sua 1ª final de ATP

+ Fognini bate Verdasco e vai encarar Gasquet na final do Torneio de Bastad

+ Guga quer mudanças na Davis e vê Copa do Mundo como referência

Fognini vai subir um degrau no ranking da ATP e aparecer em 14º lugar nesta segunda-feira. O italiano de 31 anos igualou o ano mais vitorioso dele, que foi em 2013, quando conquistou dois torneios, e se aproximou da melhor colocação na carreira, quando em 2014 alcançou a 13ª posição.

Enquanto Fognini vai ganhar 250 pontos no ranking da ATP e 89 mil euros (R$ cerca de 393 mil) em premiação, o segundo lugar vai render a Gasquet 150 pontos e prêmio de 47 mil euros (R$ 207 mil). Aos 32 anos, o tenista francês, que já foi o sétimo do mundo, vai pular do 29º para o 26º lugar.

Foi apenas o quarto confronto entre os dois tenistas, apesar de ambos estarem no circuito há mais de dez anos. Fognini venceu ambas as partidas que eles fizeram no saibro e perdeu as duas disputadas em piso rápido.