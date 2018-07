Fognini vence mais uma e encara Monfils em semifinal

Com o resultado, Fognini chegou a sua 12ª vitória consecutiva no circuito. Ele vem de dois títulos seguidos, em Stuttgart e Hamburgo, e chega embalado para a semifinal contra o francês Gael Monfils, ex-Top 10. Para avançar, Monfils precisou superar o espanhol Albert Montañes por 2 a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 7/5.

A outra semifinal terá outro italiano, Andreas Seppi, e o espanhol Tommy Robredo, outro tenista com passagem pelo Top 10. O primeiro se classificou ao contar com o abandono do argentino Horacio Zeballos. O sul-americano desistiu quando perdia por 6/5 no set inicial. Robredo, por sua vez, venceu o esloveno Aljaz Bedene por 6/1 e 6/4.