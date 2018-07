'Foi a vitória da superação', comemora Marcos Daniel

Com a vitória sobre o favorito Thomaz Bellucci, na final brasileira da etapa de São Paulo da Copa Petrobrás, Marcos Daniel somou neste sábado o seu 13º título em torneios de nível challenger do tênis. "Foi a vitória da superação", comemorou o campeão, que ocupa apenas o 152º lugar no ranking.

Marcos Daniel ganhou de Bellucci por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, após 2 horas e 5 minutos de partida, neste sábado, nas quadras de saibro da Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo. Com isso, levou 100 pontos no ranking mundial e um prêmio de US$ 10.800,00.

"Senti as mesmas dores de sempre durante a partida, mas tinha na cabeça que não ia entregar o jogo, que ia lutar até o final. E foi isso que aconteceu. O Thomaz teve as chances dele também, mas acabou não aproveitando. Acabou saindo melhor do que a encomenda", contou Marcos Daniel.

"Não estava num bom dia e acho que senti mais a espera por causa da chuva", lamentou Bellucci, lembrando que o início do jogo atrasou quatro horas. "Joguei muito abaixo do que esperava. O Marcos teve seus méritos e mereceu ganhar", completou o número 27 do ranking mundial.