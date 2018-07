'Foi muita emoção', diz Thomaz Bellucci após virada no Rio Open

RIO - De forma sofrida, Thomaz Bellucci salvou o dia do Brasil na chave de simples do Rio Open ao vencer o colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3, em jogo encerrado no final da noite desta segunda-feira. O atual tenista número 2 do País precisou jogar duas horas e 25 minutos para avançar na capital fluminense, onde João Souza, o Feijão, e Guilherme Clezar acabaram sendo eliminados já na primeira rodada.

Convidado pela organização para jogar o único ATP 500 realizado no Brasil, Bellucci se tornou assim o último tenista da casa a seguir vivo na chave de simples do Rio Open e terá como próximo adversário o vencedor da partida entre os argentinos Juan Monaco, cabeça de chave número 7, e Horacio Zeballos, marcada para esta terça-feira.

Com o triunfo na estreia, o tenista brasileiro vai ultrapassar João Souza e voltará a figurar como número 1 do Brasil na próxima segunda-feira, quando o ranking da ATP voltará a ser atualizado. E ele não escondeu a emoção ao comemorar a virada conquistada nesta primeira rodada. Ele até chorou ao comentar o seu triunfo.

"Acabei cometendo muitos erros no primeiro set, mas sabia desde o início que, se conseguisse entrar no jogo, poderia vencer. Jogar em casa é muito diferente, o apoio da torcida me motiva a jogar meu melhor tênis e isso me ajudou a ganhar hoje (segunda-feira). Foi uma emoção muito grande no final, essa vitória significa muito pra mim. Espero descansar bastante e conseguir me preparar para mais um jogo importante na quarta-feira", disse Bellucci, que hoje figura na 122ª posição do ranking mundial e superou um rival que está em 60º lugar na ATP.

Essa foi a segunda vitória de Bellucci em cinco jogos contra Giraldo, que nesta segunda-feira começou o duelo confirmando favoritismo ao aproveitar dois de cinco break points e, ao sofrer apenas uma quebra de saque, fechou o primeiro set em 6/3.

Apoiado pela torcida local, o brasileiro começou a buscar uma reação na segunda parcial, na qual voltou o ter o serviço quebrado por duas vezes. Porém, conseguiu converter três de seis break points e fez 6/4 para empatar.

Confiante, Bellucci conseguiu confirmar todos os seus saques no terceiro set e, com uma quebra em quatro oportunidades, assegurou o 6/3 que fechou o duelo.

Logo após este jogo, Guilherme Clezar entrou em quadra para encarar Federico Del Bonis e acabou sendo arrasado. O argentino venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/1, e se credenciou para encarar na segunda rodada o vencedor da partida entre o espanhol David Ferrer, segundo cabeça de chave, e o francês Jeremy Chardy. Este duelo está programado para a terça-feira, assim como a estreia de Rafael Nadal, líder do ranking mundial, que nesta noite pegará o também espanhol Daniel Gimeno Traver.