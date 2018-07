Fora de torneios até o fim do ano, Nadal disputará exibição em Abu Dabi

O espanhol Rafael Nadal anunciou nesta segunda-feira que disputará um torneio de exibição em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, no mês que vem. A decisão do número 8 do mundo surpreendeu porque ele já havia descartado o retorno às quadras nesta temporada, por conta de problemas físicos.

"Estou empolgado por anunciar que meu primeiro torneio neste retorno será em Abu Dabi, no Mubadala World Tennis Championship, em dezembro", escreveu Nadal em suas redes sociais.

Nadal sofreu com um problema no punho esquerdo durante todo o ano, mas principalmente no segundo semestre. O tenista forçou seu retorno às quadras para representar a Espanha nos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, e acabou pagando o preço por isso. "Essa recuperação acelerada me causou dores em todos os torneios desde então", ele chegou a dizer em outubro, quando anunciou a pausa até 2017.

Foram 16 torneios para Nadal em 2016, sendo 11 deles até maio. De lá para cá, o tenista precisou abandonar Roland Garros na terceira rodada, ficou fora de Wimbledon e viu cair por terra qualquer possibilidade de disputar o ATP Finals em Londres. Durante o ano, venceu somente dois títulos, em Barcelona e Montecarlo, ambos no saibro.