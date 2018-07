Fora de Wimbledon, Bellucci sobe uma posição na ATP

Há uma semana, Bellucci foi batido pelo australiano Luke Saville, atual 237º tenista da ATP, na primeira rodada do torneio qualificatório para Wimbledon. Mas, sem pontos a defender na competição, pois ficou de fora da edição de 2013 do tradicional evento realizado em quadras de grama, o brasileiro conseguiu se manter no Top 100 e ainda galgou mais um posto na ATP.

Também eliminados no qualifying desta edição de Wimbledon, João Souza, o Feijão, e Rogério Dutra Silva foram outros brasileiros que subiram uma colocação cada um no ranking nesta segunda-feira. Atual número 2 do Brasil, Feijão saltou do 134º para o 133º lugar, enquanto Rogerinho assumiu o 175º posto da ATP.

A liderança do ranking mundial segue nas mãos de Rafael Nadal, com 12.500 pontos, seguido de perto pelo sérvio Novak Djokovic, vice-líder com 12.330. Disparados na frente, os dois tenistas travam uma briga particular pelo topo da ATP, que estará em jogo nesta edição de Wimbledon. Terceiro colocado da listagem, o suíço Stanislas Wawrinka tem 5.420 pontos.

Atual campeão de Wimbledon, o britânico Andy Murray se manteve no quinto lugar, com 4.680 pontos, enquanto o suíço Roger Federer ocupa a quarta posição, com 4.945. Não houve nenhuma mudança de postos no grupo dos 20 mais bem colocados, enquanto no Top 30 o destaque desta segunda-feira foi o espanhol Roberto Bautista, que saltou da 28ª para a 23ª colocação depois de ter conquistado no último sábado o Torneio de Hertogenbosch, na Holanda.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 12.500 pontos

2) Novak Djokovic (SER), 12.330

3) Stanislas Wawrinka (SUI), 5.420

4) Roger Federer (SUI), 4.945

5) Andy Murray (GBR), 4.680

6) Tomas Berdych (RCH), 4.680

7) David Ferrer (ESP), 4.190

8) Juan Martín del Potro (ARG), 4.080

9) Milos Raonic (CAN), 3.245

10) Ernest Gulbis (LET), 2.725

11) John Isner (EUA), 2.690

12) Kei Nishikori (JAP), 2.690

13) Grigor Dimitrov (BUL), 2.595

14) Richard Gasquet (FRA), 2.415

15) Fabio Fognini (ITA), 2.155

16) Mikhail Youzhny (RUS), 1.790

17) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.775

18) Kevin Anderson (AFS), 1.745

19) Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.680

20) Tommy Haas (ALE), 1.655

97) Thomaz Bellucci (BRA), 585

133) João Souza (BRA), 433

175) Rogério Dutra Silva (BRA), 299