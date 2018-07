Fora do giro de saibro, Federer voltará ao circuito em Stuttgart no dia 14

A organização do Torneio de Stuttgart confirmou neste sábado que o suíço Roger Federer já tem data para voltar ao circuito. Após ficar afastado das competições por 10 semanas, o ex-número 1 do mundo retornará às quadras no dia 14 deste mês, no primeiro torneio da curta temporada de grama deste ano.

Federer está afastado do circuito desde que se sagrou campeão do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, no início de abril. Ele também faturou o título do Masters de Indian Wells e levantou a taça do Aberto da Austrália, em janeiro, quando fez seu retorno triunfal ao circuito, encerrando uma ausência de seis meses, por lesão.

Preocupado com o desgaste físico desta sequência de torneios, Federer desistiu de competir no giro de saibro europeu, se ausentando dos Masters de Montecarlo, Madri e Roma. Também ficou de fora de Roland Garros, alegando que estava focado em sua preparação para a temporada de grama.

Para o suíço, atual número cinco do mundo, a curta temporada neste piso veloz terá início em Stuttgart. Na sequência, ele competirá em Halle, também na Alemanha. E, depois, ele voltará à Wimbledon, já em condição de favorito, devido à longa preparação para jogar no piso londrino.