França abre 1-0 na Davis contra Sérvia com vitória de Monfils

Monfils previu após o sorteio de quinta-feira que o jogo contra Tipsarevic seria nervoso, e essas palavras se provaram proféticas quando o herói da vitória sérvia na semifinal contra a República Tcheca iniciou a partida com duas duplas-faltas seguidas.

O francês número 12 do mundo, por outro lado, cresceu diante do público adversário de 17 mil torcedores e derrotou o tenista da casa de forma incontestável.

Após acertar um voleio para encerrar a partida que durou pouco mais de duas horas, Monfils correu para comemorar com o capitão Guy Forget e seus companheiros de equipe, enquanto cerca de mil torcedores franceses com roupas azuis ofuscaram o restante da arena.

"Acho que o placar pode parecer fácil, mas acho que ainda sim foi difícil", disse Monfils a repórteres. "Tive que manter o foco em todos os pontos para desmontar o jogo dele, e isso não foi fácil."

A Sérvia tentará empatar o primeiro dia do confronto final da Copa Davis pelas mãos do número 3 do ranking mundial Novak Djokovic, que enfrenta Gilles Simon na segunda partida desta sexta.

No sábado, as duas equipes se enfrentam num jogo de duplas, e no domingo acontece o encerramento do duelo, com os jogos de simples com os adversários invertidos.