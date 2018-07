França bate Canadá e define próximos duelos da Davis

VANCOUVER - A França se tornou na noite de domingo a última equipe classificada para as quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis. Em Vancouver, Jo-Wilfried Tsonga, número 6 do mundo, superou o canadense Frank Dancevic, 178.º colocado no ranking por 3 sets a 0, com parciais 6/4, 6/4 e 6/1, e definiu o confronto, disputado em quadras rápidas.

Em vantagem de 2 a 1, a França precisava de apenas um triunfo no domingo para avançar na Copa Davis e conseguiu logo no primeiro jogo do dia, ajudada pela ausência de Milos Raonic, 29º colocado no ranking da ATP e melhor tenista canadense, que não encarou Tsonga e precisou ser substituído por conta de uma lesão no joelho.

Com o confronto definido, o quinto jogo teve apenas critério amistoso. E a França voltou a vencer, dessa vez com Gael Monfils, número 13 do mundo, que superou Vasek Pospisil por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, fechando a série em 4 a 1.

Nas quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis, que serão disputados em abril, a França vai enfrentar os Estados Unidos, que massacraram a Suíça (5 a 0). Os outros três confrontos também estão definidos e serão: Espanha x Áustria, República Checa x Sérvia e Argentina x Croácia.